علي مبخوت وفابيو ليما والجزيرة أبرز المرشحين لجوائز الموسم بالدوري الإماراتي

ينطلق، اليوم الثلاثاء، التصويت لجائزة دوري الخليج العربي عبر الموقع الرسمي للجائزة www.awards.agleague.ae ويمتد حتى 25 من الشهر نفسه، لفئات الجوائز المرتبطة بالتصويت والتي تشمل جائزة الكرة الذهبية (فئة اللاعب الإماراتي وفئة اللاعب الأجنبي)، جائزة القائد، جائزة الفتى الذهبي ثم جائزة القفاز الذهبي.

وحرصت لجنة دوري المحترفين على اعتماد التصويت الإلكتروني ضمن إستراتيجيتها 2017-2020، التي أولت اهتماماً كبيراً للتكنولوجيا والتطبيقات الذكية من خلال إدراجها ضمن المبادرات الاستراتيجية.

وفي هذا الصدد، أعلنت لجنة دوري المحترفين عن قائمة المرشحين للجوائز في مختلف فئات التصويت بناءً على الإحصائيات الفنية لكل مرشح في مباريات دوري الخليج العربي لموسم 2016-2017.

وضمت قائمة المرشحين عن جائزة الكرة الذهبية، فئة اللاعب الإماراتي، كلاً من علي مبخوت، فارس جمعة ومحمد فوزي من فريق الجزيرة، أحمد خليل، إسماعيل الحمادي ووليد عباس من فريق الأهلي، عمر عبدالرحمن، وإسماعيل أحمد من فريق العين، طارق أحمد ومسعود سليمان من فريق النصر.

أما جائزة الكرة الذهبية، فئة اللاعب الأجنبي، فيتنافس فيها كل من: ماخيت ديوب، إيفرتون ريبيرو من الأهلي، سبستيان تاغليبو وبلازس دزسودزساك من الوحدة، فابيو دي ليما وكايو كانيدو من الوصل، عبدالعزيز براده من النصر، جيلمن ريفاس من الشارقة، كايو لوكاس من العين ومبارك بوصوفه من الجزيرة.

ويتنافس في جائزة الفتى الذهبي كل من: خلفان مبارك من الجزيرة، أحمد راشد، محمد عبد الباسط ومحمد الكعبري من الوحدة، حسن المحرمي من بني ياس، محمد جمعة من الشباب، جاسم يعقوب من النصر، عمر جمعة ربيع من الشارقة، سعيد جاسم من الأهلي، وعلي سالمين من الوصل.

وفي جائزة القائد، يتنافس خمسة مدربين على اللقب هم هينك تين كات، مدرب فريق الجزيرة، كوزمين أولاريو مدرب فريق الأهلي، خافيير أغيري مدرب فريق الوحدة، رودولفو أروابارينا مدرب فريق الوصل ودان بيترسكو مدرب فريق النصر.

إرشادات التصويت في موقع #جائزة_دوري_الخليج_العربي

How to vote using the #AGLAwards websitehttps://t.co/8PdHMJUNKQ pic.twitter.com/YX8CRc4T1W

— Arabian Gulf League (@AGLeague) April 18, 2017