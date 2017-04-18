مرشح جديد لقيادة منتخب الإمارات

المصدر: إرم نيوز

دخل رينالدو رويدا، المدير الفني السابق لمنتخب الإكوادور قائمة المرشحين لقيادة منتخب الإمارات خلفا لمهدي علي الذي قدم استقالته عقب الخسارة أمام أستراليا بتصصفيات كأس العالم.

وقالت صحيفة الخليج العربي إن بطل كأس ليبرتادوريس مع أتلتيكو ناسيونال الكولومبي بات من أقوى المرشحين لخلافة مهدي.

وأقالت الإكوادور رويدا بعد الأداء الهزيل في كأس العالم الماضية بالبرازيل.

وشدد حسن الجسمي، المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة الإماراتي، على أن فكرة الاستعانة بمدرب إماراتي لإكمال باقي تصفيات كأس العالم “غير مطروحة نهائيا”.

وقال الجسمي في مداخلة هاتفية مع قناة “أبوظبي الرياضية” “فكرة الاستعانة بمدرب محلي لإكمال الباقي من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، ثم التفاوض مع مدرب أجنبي، أمر مستبعد تمامًا وغير مطروح على طاولة مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي”.