علي سالمين لاعب الوصل يعقّب على “الريمونتادا” أمام العين (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

أشاد علي سالمين بعودة فريق الوصل أمام العين رغم أنه كان متأخرًا 3/0 بعد 30 دقيقة على انطلاق المباراة في الجولة الـ 23 من الدوري الإماراتي.

وقلب الوصل تأخره من 3/0 إلى 4/3 بهدفين من كايو كانيدو كريا وآخرين من فابيو دي ليما.

وهذا أول فوز للوصل على ملعبه أمام العين، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث، وبفارق نقطتين عن العين الرابع قبل جولة على النهاية.

وكشف سالمين عن رغبة فريقه في الصعود لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل

ولم يخفِ لاعب الوصل إعجابه بيوسف البلوشي لاعب العين الذي سجل الهدفين الأول والثاني لفريقه، متمنيًا له كل التوفيق.

وعن إصابته قال سالمين إنه تحسن بنسبة 45% لكنه يحتاج بعض الوقت للمشاركة في المباريات بشكل كامل.