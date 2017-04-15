تأجيل الإعلان عن مدرب منتخب الإمارات

المصدر: إرم نيوز

قرّر مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم تأجيل الاجتماع الذي كان مقررًا، اليوم السبت، إلى الأربعاء، من أجل اختيار الاسم المرشح لقيادة المنتخب الإماراتي، بحسب صحيفة الخليج.

ولم تحسم اللجنة الفنية المكلفة باختيار الاسم المؤهل لقيادة “الأبيض” حتى الآن هوية المرشح لخلافة المدير الفني السابق المستقيل مهدي علي، ممّا أدى بالمجلس إلى تأخير موعد الاجتماع بانتظار حسم الصورة بشكلها النهائي.

ودخل الأرجنتيني خوسيه بيكرمان، المدير الفني السابق لمنتخب كولومبيا، دائرة المرشحين لتدريب الأبيض.

وأوضحت صحيفة “البيان” الإماراتية، أن بيكرمان يعدُّ من أبرز المرشحين لتدريب الإمارات، ويعد من ضمن المدربين أصحاب الخبرات.

وأشارت إلى أن بيكرمان ينافس البرازيلي سكولاري الذي لديه خبرة في الكرة العربية بعد قيادته منتخب الكويت حيث حقق معه كأس الخليج العام 1990، بالإضافة إلى كلينسمان المدرب السابق لمنتخبي أمريكا وألمانيا.