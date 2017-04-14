الإمارات.. فابيو دي ليما يتحدث عن التجنيس وهدايا جماهير الوصل

المصدر: أحمد نبيل – إرم نيوز

أبدى البرازيلي فابيو دي ليما مهاجم الوصل رغبته في العودة لبلاده لكنه لا يمانع الحصول على الجنسية الإماراتية وتمثيل “الأبيض” في ظل صعوبة الدفاع عن ألوان قميص منتخب بلاده المدجج بالنجوم، كاشفًا عن تلقيه الكثير من الهدايا من الجماهير في المباريات التي يتألق فيها.

ويحتل دي ليما المركز الثاني في صدارة هدافي الدوري الإماراتي برصيد 21 هدفًا بفارق سبعة أهداف عن الإماراتي علي مبخوت هداف الجزيرة متصدر المسابقة.

ويستعد دي ليما البالغ عمره 23 عامًا لمواجهة مهمة أمام العين في الجولة 23 من المسابقة يوم السبت والذي قد يشهد تتويج الجزيرة باللقب.

وقال دي ليما في حوار مع شبكة ESPN البرازيلية إنه يعيش بأريحية في الإمارات موضحًا “الحياة مختلفة في الإمارات.. وجدت بعض الصعوبات بسبب اللغة حيث تعرضت لمواقف محرجة كثيرة وأجد نفسي مضطرًا للابتعاد عن بعض الأشخاص لتجنب الحديث معهم”.

وقال دي ليما “سمعت بعض التعليقات عن إمكانية حصولي على الجنسية وأعتقد أنها ستكون فرصة جيدة للغاية”.

وكشف اللاعب البرازيلي عن تلقيه بعض الهدايا الثمينة من جماهير الوصل، موضحًا “في بعض الأحيان بعض مشجعي الأندية يمنحون هدايا للاعبين في حال تقديم عرض جيد لكنها عادية ولا يوجد بها أي شيء غير معتاد خاصة وأن الوصل من الأندية الكبرى في الإمارات”.

ويتنافس دي ليما على جائزة أفضل لاعب أجنبي في الإمارات الموسم الحالي خاصة في ظل تألقه مع الوصل وتسجيله 27 هدفًا في كل المسابقات والمنافسة على التأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وقال اللاعب السابق لساو باولو وفاسكو دا غاما “هذا أفضل موسم لي مع الوصل حيث سجلت 27 هدفًا في كل المسابقات ويتبقى أربع مباريات بالدوري”.

وعانى دي ليما في البرازيل قبل احترافه، حيث عمل وعمره 16 عامًا لمساعدة الأسرة في توفير نفقات الحياة قائلًا “”لقد عملت في الحقول والمزارعين مع والدي حيث كنت أجمع ثمار الأناناس والبرتقال والبطاطا وكل شيء نزرعه”.