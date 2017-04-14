الإمارات.. مشجعة لنادي الوصل تدعمه بقصيدة شعرية (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

فاجأ نادي الوصل الإماراتي إحدى مشجعات الفريق بنشره قصيدتها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكانت المشجعة ألقت قصيدة شعر ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن النادي فاجأها بنشرها على صحفته الرسمية.

ولاقت المبادرة قبولًا من جماهير الفريق التي تفاعلت مع القصيدة.

ويحتل الوصل المركز الرابع في الدوري برصيد 45 نقطة، ويتبقى له 3 مباريات.

ولقيت القصيدة تفاعلًا كبيرًا من جماهير نادي الوصل، لا سيما أن المشجعة عبرت عن حبها للنادي بطريقة جميلة ومعبرة.