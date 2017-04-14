تعقد موقف بني ياس واتحاد كلباء بعد تعادلهما في الدوري الإماراتي

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

انتزع فريق بني ياس تعادلًا صعبًا من مضيفه اتحاد كلباء 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في المرحلة الـ 23 من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم والتي شهدت أيضًا فوز حتا على النصر 1/0.

وتقدم اتحاد كلباء بهدف سجله سلام شاكر علي في الدقيقة 77 قبل أن يسجل جان فيليب ميندي هدف التعادل لبني ياس في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع بني ياس رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع عشر الأخير، وأصبح بحاجة للفوز في المباريات الثلاث المتبقية للبقاء في الدوري بشرط تعثر منافسيه في المباريات المتبقية.

في المقابل، توقف رصيد اتحاد كلباء عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر ولا يزال مهددًا بالهبوط.

وفي المباراة الثانية، فاز حتا بـ 10 لاعبين على ضيفه النصر بهدف نظيف سجله صامويل روزا في الدقيقة 61.

واضطر فريق حتا لاستكمال المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد ماهر البلوشي في الدقيقة 43.

ورفع حتا رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد النصر عند 35 نقطة في المركز السادس.