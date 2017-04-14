الإمارات.. تكريم مشجعين من ذوي الإعاقة قبل مباراة اتحاد كلباء وبني ياس

المصدر: إرم نيوز

شهدت مباراة اتحاد كلباء وبني ياس في الجولة الـ 23 من الدوري الإماراتي تكريم عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي هذا التكريم ضمن مبادرة لا إعاقة مع الإرادة.

وانتشر في الإمارات هاشتاغ #لا_إعاقة_مع_الإرادة، بهدف توفير الدعم اللازم لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويحتل اتحاد كلباء المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة، مقابل 12 نقطة لبني ياس في المركز الرابع عشر.

تكريم كل من خالد علي جمعة و عبد الرحيم عبدالله حسن الصيعري ضمن مبادرة #لا_إعاقة_مع_الإرادة لتكريم مشجعي الأندية الأوفياء من ذوي الإعاقة pic.twitter.com/4be3zmjQOx — Arabian Gulf League (@AGLeague) April 14, 2017