الإمارات.. تكريم مشجعين من ذوي الإعاقة قبل مباراة اتحاد كلباء وبني ياس

الإمارات.. تكريم مشجعين من ذوي الإعاقة قبل مباراة اتحاد كلباء وبني ياس
المصدر: إرم نيوز

شهدت مباراة اتحاد كلباء وبني ياس في الجولة الـ 23 من الدوري الإماراتي تكريم عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي هذا التكريم ضمن مبادرة لا إعاقة مع الإرادة.

وانتشر في الإمارات هاشتاغ #لا_إعاقة_مع_الإرادة، بهدف توفير الدعم اللازم لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويحتل اتحاد كلباء المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة، مقابل 12 نقطة لبني ياس في المركز الرابع عشر.

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