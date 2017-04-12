ترشيح فان غال وسكولاري وزاكيروني لتدريب المنتخب الإماراتي

المصدر: إرم نيوز

لا يزال التشاور مستمراً في أروقة لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة الإماراتي، التي باتت في حالة اجتماع مستمر لتحديد أبرز الأسماء المرشحة لقيادة المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن زادت قائمة الترشيحات الأولية، كما ارتفع عدد المدربين المعروضين على الاتحاد، حيث بات لزاماً على اللجنة تحديد المدرب الأنسب.

ووفقا لصحيفة “الاتحاد” فإن القائمة الموسعة التي طرحت للنقاش خلال اجتماع اللجنة، أول من أمس، شهدت عدة أسماء عالمية، كان أبرزها الإيطالي زاكيروني، مدرب منتخب اليابان السابق، والأرجنتيني باوزا، مدرب المنتخب الأرجنتيني المقال من قيادة التانغو، إضافة للهولندي لويس فان غال، مدرب منتخب هولندا ومانشستر يونايتد السابق، والبرازيلي سكولاري، مدرب منتخبات البرتغال والبرازيل الأسبق، إضافة للإيطالي فابيو كابيللو، مدرب منتخب روسيا السابق.

كما طرحت أسماء أخرى لمدربين سبق لهم العمل في دوري الخليج العربي، وعلى رأسهم الأرجنتيني كالديرون، مدرب منتخب السعودية والبحرين والوصل الأسبق، إضافة لاستمرار طرح اسم الروماني كوزمين، مدرب الأهلي، والصربي يوفانوفيتش، مدرب النصر السابق، وزلاتكو، مدرب العين السابق، بالإضافة للإسباني كيكي، الذي درب الأهلي والعين سابقاً، ويعمل حالياً في الدوري الإسباني، وذلك لسابق معرفتهم بطبيعة الدوري واللاعب الإماراتي، ولكن اللجنة تمسكت بعدم التعاقد مع مدرب محلي، والسعي للبحث عن مدرب له نجاحات مع منتخبات عالمية أو قارية.

وكانت اللجنة قلصت العدد المرشح لتولي الأبيض، إلى 4 أسماء فقط، تنطبق عليهم المعايير التي حددها مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الأخير الذي عقده، الأربعاء الماضي، والتي تركزت في ضرورة تمتعه بالشخصية القوية، والخبرات الواسعة في العمل مع المنتخبات، وأن يكون من الأسماء العالمية، التي حققت نجاحات مع منتخبات، وشارك في كأس العالم كمدرب.

على أن يتولى المدرب الجديد عمله والتخطيط للكرة الإماراتية خلال السنوات الثلاث المقبلة، من أجل المنافسة على لقب كأس آسيا 2019.

من جهة ثانية، ينتظر أن يكون شرط المقابل المادي لراتب المدرب المرشح هو أحد أهم التفاصيل التي ستخضع لمزيد من النقاش، خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة، لا سيما وأنه كلما كان الاتجاه لمدرب عالمي من الصف الأول، كلما ارتفع الراتب وقيمة العقد، والتي قد تصل لبعض الأسماء لما يتخطى 8 ملايين يورو في العام.