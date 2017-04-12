الشباب الإماراتي يتعاقد مع مدرب اتحاد كلباء وجمال الحوسني

المصدر: إرم نيوز

توصل المدير الفني لفريق اتحاد كلباء الإماراتي، الكرواتي غوران، إلى اتفاق نهائي لقيادة فريق الشباب بداية من الموسم المقبل.

وكان المدرب الكرواتي قد نجح في إحداث نقلة إيجابية على مستوى نتائج النمور في دوري الخليج العربي، وإن كان الفريق لايزال يعيش على مشارف دائرة الخطر.

على الجانب الآخر، تعاقد نادي الشباب الإماراتي مع حارس مرمى فريق الشعب والمنتخب الأولمبي، جمال الحوسني، لينضم إلى صفوف “الجوارح” ابتداء من الموسم المقبل.

وكان الحارس قد دخل فترة الأشهر الستة الأخيرة من تعاقده مع الشعب دون أن يقوم بتمديد عقده، لينجح الشباب في إبرام صفقة التعاقد مع الحارس الواعد.