وفاة رئيس رابطة مشجعي النصر الإماراتي

وفاة رئيس رابطة مشجعي النصر الإماراتي
المصدر: إرم نيوز

توفي، صباح اليوم الأربعاء، يوسف أحمد، رئيس رابطة مشجعي نادي النصر الإماراتي.

ونعى النادي عبر حسابه على “تويتر”، المشجع الشهير، قائلا: “ببالغ الأسى والحزن ينعى مجلس إدارة نادي النصر الثقافي الرياضي، رئيس رابطة مشجعي النادي يوسف أحمد والذي وافته المنية صباح اليوم”.

ووفقا للمعلومات المتداولة فإن الوفاة حدثت إثرة إصابته بأزمة قلبية.

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