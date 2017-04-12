وفاة رئيس رابطة مشجعي النصر الإماراتي

المصدر: إرم نيوز

توفي، صباح اليوم الأربعاء، يوسف أحمد، رئيس رابطة مشجعي نادي النصر الإماراتي.

ونعى النادي عبر حسابه على “تويتر”، المشجع الشهير، قائلا: “ببالغ الأسى والحزن ينعى مجلس إدارة نادي النصر الثقافي الرياضي، رئيس رابطة مشجعي النادي يوسف أحمد والذي وافته المنية صباح اليوم”.

ووفقا للمعلومات المتداولة فإن الوفاة حدثت إثرة إصابته بأزمة قلبية.

انتقل الى رحمه الله تعالى

يوسف احمد ليلي وسوف يوارى جثمانه الثرى

بعد عصر اليوم الاربعاء

في مقبرة القصيص

انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/fj0Mk6Jkv9 — فرح سالم 11 (@Fara7Salem) April 12, 2017

وفاة يوسف ليلي رئيس رابطة نادي النصر????????????

إنا لله وأن أليه راجعون

الله يرحمك يا بوأحمد ويغمد روحك الجنة???????????????????? pic.twitter.com/aFvc8LCmyB — NáWàF.W9???????????????????? (@sanfoor_nasrawy) April 12, 2017