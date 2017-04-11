الكشف عن شعار كأس العالم للأندية “الإمارات 2017”

المصدر: إرم نيوز

أعلن محمد خلفان الرميثي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رئيس اللجنة المحلية العليا المنظمة لكأس العالم للأندية “الإمارات 2017″، عن الشعار الرسمي للبطولة التي تستضيفها الدولة في ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، حضره أعضاء اللجنة المنظمة، ورئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، مروان بن غليطة، ورئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” كولن سميث.

وتم استلهام الشعار الرسمي من الشكل الفريد للكأس الذهبي للبطولة، وكذلك من التاريخ الثري لدولة الإمارات العربية المتحدة، وثقافتها وإرثها الغنيين. أما الكرة المميزة الموجودة أعلى الشعار، فتم رسمها باستخدام جماليات الخط العربي وتعني كلمة “الإمارات”، وترمز للقوة الموحدة التي تشبه شغف الدولة بالمستديرة الساحرة.

وبمناسبة إطلاق الشعار الرسمي، قال سعادة اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس اللجنة المحلية العليا المنظمة للبطولة: “يعتبر الشعار الرسمي تجسيداً حقيقياً للتراث الثقافي لدولة الإمارات. تُشكّل الرمال الجميلة متعددة الألوان للصحراء الإماراتية أساس الشعار. يمثّل هذا رمزاً لبطولة استثنائية تستضيفها الإمارات، بدءاً من التقاليد التاريخية الثرية للصيد والإبحار والبحث عن اللؤلؤ والتي يعكسها المركب الشراعي التقليدي، وكذلك الجمال الأخاذ لسعف وشجر النخيل، وهو ما يؤكد على الاستدامة”.

وكُشف النقاب في هذا الحدث أيضاً عن الجدول الرسمي لمباريات البطولة التي تشهد خوض ثماني مباريات بين جنبات ملعبين اثنين، هما مدينة زايد الرياضية (أبوظبي) وستاد هزّاع بن زايد (العين). وستجري المباراة الافتتاحية في مدينة العين بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول بمواجهة بين بطل الدوري الإماراتي وبطل قارة أوقيانوسيا.

وخلال احتفالية الكشف عن الشعار الرسمي، قال كولن سميث، كبير مسؤولي FIFA للبطولات والأحداث: “كرة القدم هي الرياضة الأولى في دولة الإمارات، وهو ما تجلّى بوضوح في شغف الناس باللعبة في نسختي البطولة سنتي 2009 و2010 اللتين استضافتهما البلاد. وتتجلى أبرز الدوافع التي عادت ببطولة كأس العالم للأندية إلى الإمارات بنسختيها المقبلتين في كرم الضيافة والشغف باللعبة ونجاح البطولة.”

من جانبه، قال سعادة عارف العواني مدير البطولة في اللجنة المحلية المنظمة للإمارات 2017: “باشرنا بإحدى أهم الرحلات في عالم كرة القدم، حيث تجتذب أبوظبي بعضاً من أفضل البطولات الدولية على مدى السنوات الثلاث المقبلة. مثل هذه البطولات العالمية لا تستقطب فحسب الآلاف من المشجعين من مختلف أرجاء العالم، ولكنها تساعدنا كذلك في الحفاظ على الإرث الكروي للإمارات وإعداد الجيل المقبل من نجوم الرياضة”.