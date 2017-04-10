4 مرشحين أجانب لتدريب المنتخب الإماراتي خلفًا لمهدي علي

المصدر: إرم نيوز

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ترشيح أربعة مدربين أجانب لاختيار أحدهم لقيادة المنتخب الأول في الفترة القادمة خلفًا لمهدي علي الذي استقال مؤخرًا عقب الخسارة أمام أستراليا في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وقال مدير الإعلام في اتحاد الكرة الإماراتي، المتحدث الرسمي حسن الجسمي عقب الاجتماع الأول للجنة المنتخبات والشؤون الفنية الذي عقد اليوم في مقر الاتحاد في دبي: إن لجنة المنتخبات والشؤون الفنية المعنية باختيار المدرب الجديد للمنتخب، حددت أربعة مرشحين فقط ليتم اختيار المدرب الجديد من بينهم.

وأشار إلى أن المدربين الأربعة من أوروبا وأمريكا اللاتينية وسيتم عرض الأسماء المرشحة على مجلس إدارة الاتحاد خلال اجتماعه المقبل.

كما قررت لجنة المنتخبات خلال اجتماعها تعيين عبد الله صالح مشرفًا عامًا على منتخب الإمارات بدلًا من محمد عبيد حماد، وكذلك تعيين عبيد هبيطة مدير فريق الكرة بنادي الشباب الإماراتي مديرًا للمنتخب الأول لكرة القدم، خلفًا لمترف الشامسي.

يذكر أن المنتخب الإماراتي يحتل المركز الرابع من المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2018، والتي يتصدرها المنتخب الياباني برصيد 16 نقطة وخلفه المنتخب السعودي بنفس الرصيد ثم المنتخب الأسترالي برصيد 13 نقطة والأبيض الإماراتي رابعًا برصيد 9 نقاط.