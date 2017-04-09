لجنة المحترفين بالإمارات تعلن فئات جوائز دوري الخليج العربي

المصدر: أب

كشفت لجنة دوري المحترفين بالإمارات عن فئات جوائز دوري الخليج العربي الإماراتي، لموسم 2016/2017 في نسخته الخامسة، والتي سيتم تتويج الفائزين بها منتصف الشهر المقبل.

وخصصت اللجنة 5 جوائز حسب التصويت، شملت جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، وجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي وجائزة القائد لأفضل مدرب وجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد وجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى.

أما الجوائز التي تعتمد على الإحصائيات فهي جائزة فريق الأحلام وجائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري الخليج العربي وجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عامًا والمدير الفني للعبة فانتاسي دوري الخليج العربي ثم جائزة أفضل نادٍ محترف.

وذكرت اللجنة في بيان مساء اليوم الأحد: “سيتم اختيار قوائم اللاعبين والمدربين المرشحين للجوائز طبقًا لمعايير محددة، ففي فئة “الكرة الذهبية” و”القفاز الذهبي” سيتم اختيار اللاعبين الذين شاركوا فيما لا يقل عن 16 مباراة.

أما فئة “القائد”، فستشمل المدربين الذين حصدوا 50% من النقاط تحت قيادتهم بمعدل لا يقل عن 10 مباريات، فيما سيتم اختيار قائمة “الفتى الذهبي” للاعبين الواعدين من مواليد 1995 فما فوق والذين شاركوا في 6 مباريات أو أكثر من بطولة دوري الخليج العربي”.

وذكرت اللجنة أيضًا أنه سيتم تحديد قائمة تضم 10 لاعبين مرشحين لجائزة الكرة الذهبية في فئة (أفضل لاعب إماراتي وأفضل لاعب أجنبي)، 5 مرشحين في باقي الفئات (القفاز الذهبي، القائد والفتى الذهبي)، ثم سيتم توزيع الترشيحات على الناخبين من خبراء، ممثلي الأندية والإعلام والجمهور لاختيار أفضل 5 مرشحين.

أما باقي الجوائز فسيتم تحديد الفائزين فيها عبر الإحصائيات، اذ يتم اعتماد جائزة “الحذاء الذهبي” و”الحذاء الفضي” حسب الأهداف المسجلة خلال الموسم، فيما سيتم تحديد النادي الفائز بجائزة “أفضل نادٍ محترف” بناء على معايير ترخيص الأندية.

ومن المقرر أن يضم “فريق الأحلام”، أفضل 11 لاعبًا بناءً على الإحصائيات ونتائج التصويت للاعبين الفائزين بالجوائز الأخرى، بحيث يشكلون فريق موسم 2016/2017.