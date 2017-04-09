“المحترفين” تعلن عن فئات جوائز دوري الخليج العربي

المصدر: إرم نيوز

أعلنت لجنة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم عن فئات جوائز دوري الخليج العربي لموسم 2016-2017 في نسختها الخامسة، إذ سيتم تتويج نجوم الموسم في الحفل المقرر إقامته في 15 مايو(أيار) المقبل.

وخصصت اللجنة 5 جوائز حسب التصويت، شملت: جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، وجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، وجائزة القائد لأفضل مدرب، وجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد، وجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، أما الجوائز التي تعتمد على الإحصائيات فهي: جائزة فريق الأحلام، وجائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري الخليج العربي، وجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاماً، المدير الفني للعبة فانتاسي دوري الخليج العربي ثم جائزة أفضل نادٍ محترف.

وسيتم اختيار قوائم اللاعبين والمدربين المرشحين للجوائز طبقاً لمعايير محددة، ففي فئة “الكرة الذهبية” و”القفاز الذهبي” سيتم اختيار اللاعبين الذين شاركوا فيما لا يقل عن 16 مباراة.

أما فئة “القائد”، فستشمل المدربين الذين حصدوا 50% من النقاط تحت قيادتهم بمعدل لا يقل عن 10 مباريات، فيما سيتم اختيار قائمة “الفتى الذهبي” للاعبين الواعدين من مواليد 1995 فما فوق، الذين شاركوا في 6 مباريات أو أكثر من بطولة دوري الخليج العربي.

وستختار اللجنة الفنية المرشحين بناء على معلومات فنية وإحصائية لتقييمهم، يتم من خلالها تحديد قائمة المرشحين تضم 10 لاعبين في جائزة الكرة الذهبية في كل فئة (أفضل لاعب إماراتي وأفضل لاعب أجنبي)، و5 مرشحين في باقي الفئات (القفاز الذهبي، القائد والفتى الذهبي)، ومن ثم سيتم توزيع الترشيحات على الناخبين من خبراء، ممثلي الأندية (قائد ومدرب الفريق)، الإعلام والجمهور لاختيار أفضل 5 مرشحين من القائمة على نحو تنازلي، بحيث يحصل اللاعب المختار في المركز الأول على 5 نقاط، ثم المرشح للمركز الثاني 4 نقاط، المركز الثالث: 3 نقاط، والمركز الرابع: نقطتين، ثم المركز الخامس يحصل على نقطة واحدة.

وحددت لجنة دوري المحترفين نسب التصويت لتكون نسبة 30% لتصويت المدربين، وقائد كل فريق والإعلام، ولأول مرة منذ انطلاق جوائز دوري الخليج العربي، فيما حرصت لجنة دوري المحترفين على إشراك الجماهير في التصويت بنسبة 10% في الفئات التي تعتمد على التصويت عن طريق الموقع الرسمي للجنة وشبكات التواصل الاجتماعي الرسمية.

تلي هذه المرحلة عملية حصر الأصوات، حيث اعتمدت لجنة دوري المحترفين هذا الموسم على التصويت الإلكتروني ضمن استراتيجيتها 2017-2020 التي أولت اهتماماً كبيراً للتكنولوجيا والتطبيقات الذكية من خلال إدراجها ضمن المبادرات الاستراتيجية، بعد حصر أصوات الناخبين سيتم الإعلان عن أفضل ثلاثة مرشحين عن كل جائزة.

يذكر أنه ستتم مراعاة الشروط التالية في آلية حساب الأصوات: خصم نقطتين عن كل بطاقة حمراء، نقطة واحدة عن كل بطاقة صفراء، ونقطتين عن كل إيقاف أو قرار عقوبة، وحال العقوبة بالمدة سيتم استبعاد المرشح. في حال التعادل في عدد النقاط في التصويت لجائزة “القائد” لأفضل مدرب، سيتم تحديد النتيجة النهائية من خلال عدد المباريات التي فاز بها الفريق تحت قيادته، بحيث ستتم إضافة نقطة واحدة عن كل فوز، خصم نقطة واحدة عن كل عقوبة أو غرامة صدرت في حق المدرب.

أما باقي الجوائز والتي سيتم تحديد الفائزين فيها عبر الإحصائيات، فستعتمد في جائزة “الحذاء الذهبي” و”الحذاء الفضي” على فرز الأهداف المسجلة خلال الموسم، في حال التعادل يفوز اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في مباريات فريقه خارج أرضه، في حال استمرار التعادل، يفوز اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في المواجهات المباشرة، حال استمرار التعادل، يتم ترجيح كفة اللاعب الأصغر سنا.

فيما سيتم تحديد النادي الفائز بجائزة “أفضل نادٍ محترف” بناء على معايير ترخيص الأندية، ثم تتويج المشارك الذي يحصد أعلى رصيد نقاط في لعبة فانتاسي دوري الخليج العربي ليكون “المدير الفني” للعبة. أما “فريق الأحلام”، فسيضم أفضل 11 لاعبا بناء على الإحصائيات ونتائج التصويت للاعبين الفائزين بالجوائز الأخرى، بحيث يشكلون فريق الأحلام لموسم 2016-2017.