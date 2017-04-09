اتحاد الكرة الإماراتي يقلص عدد أجانب دوري الدرجة الأولى

المصدر: إرم نيوز

اتخذ الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عدة قرارات مهمة خلال اجتماعه، اليوم الأحد.

وجاءت أبرز القرارات، بتقليص عدد اللاعبين الأجانب في دوري الدرجة الأولى إلى 2 فقط بدلاً من 3 بداية من الموسم المقبل، والتقليص الجديد جاء بعد نقاش مستفيض خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، الأربعاء الماضي.

واقترحت لجنة المحترفين انطلاقة الموسم الجديد أول سبتمبر المقبل بمباريات كأس المحترفين مع أواخر عيد الأضحى المبارك، وإقامة كأس السوبر سيكون بين 9 و 10 أو 11 سبتمبر المقبل بعد اتضاح طرفي المباراة بطلي السوبر.

كما تقرر انطلاق مباريات دوري الخليج العربي للمحترفين للموسم الجديد منتصف سبتمبر المقبل وإقامة حفل كبير لسحب القرعة يحدد بعد اجتماع المكتب التنفيذي.

كما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أخطر اتحاد الكرة بضرورة إنهاء الموسم الجديد قبل 20 مايو من العام المقبل بسبب مونديال روسيا 2018.