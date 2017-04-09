النصر الإماراتي يكشف السبب وراء إصابة فاندرلي

المصدر: إرم نيوز

كلف لاعب نادي النصر الإماراتي، البرازيلي فاندرلي، فريقه إصابة جديدة بسبب عناده في التدريبات، ورغبته في البقاء بالملعب عقب انتهاء التدريب، من أجل زيادة الجرعات التدريبية، ليتعرض لإصابة لم يتم تحديد مدة الغياب منها أو طبيعتها بعد، وذلك قبل اللقاء المهم والمرتقب مع حتا في نهائي كأس رئيس الدولة 20 الجاري.

كان فاندرلي أصيب، أول من أمس، في العضلة الخلفية باللحظات الأخيرة في الشوط الأول للقاء كلباء، الذي انتهى بفوز النصر 2-1، بسبب الحمل الزائد في التدريبات.

وعقب المباراة، قال مدرب النصر، الروماني بتريسكو، خلال المؤتمر الصحافي، إن عناد اللاعب قد يكون سببًا في إصابته، وتابع: “فاندرلي من اللاعبين الممتازين، ونموذج للاعب المحترف الذي يريد أن يكون دائمًا في أفضل جاهزية، ما يجعله يظل في الملعب حتى بعد انتهاء التدريب، ليواصل التدرب بمفرده، وطلبت منه التوقف عن ذلك، لكنه كان دائمًا يرد بأنه يريد أن يكون أكثر جاهزية، وقد يكون ذلك سببًا للإصابة”.

وأضاف: “لا أعرف مدة غياب اللاعب، وسيجري فحص شامل اليوم، لكن الذي أعرفه أننا ننتظر أخبارًا سيئة عقب إصابته، ونتمنى أن يكون جاهزًا في أقرب وقت، خصوصًا أننا نعاني إصابة المغربي برادة”.

وعن لقاء كلباء، قال بتريسكو، إن النصر خرج بثلاثة إيجابيات في هذا اللقاء، قال عنها: “فوز النصر على كلباء يعتبر مهمًا جدًا للفريق، إذ إن الفوز تحقق بعد فترة توقف كبيرة، وكان لا بد من تحقيق الانتصار، خصوصًا في ظل وجود غيابات كثيرة بالفريق”.