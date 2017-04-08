جمهور الوصل الإماراتي يحتج بسبب منع لافتة “غير مسيئة” أمام الأهلي (فيديو وصورة)

المصدر: إرم نيوز

أعرب جمهور الوصل الإماراتي عن استغرابه وضيقه إثر منعه من إدخال لافتة أحضرها معه لرفعها خلال قمة الأهلي والوصل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الجمعة، بدوري الخليج العربي.

ووفقا لما ذكره حامد الحارثي، مذيع قناة “دبي الرياضية”، فقال: “في قمة جولة هذ الليلة جمهور الوصل احتج قبل المباراة أو ربما بعد المباراة بسبب لافتة تم منعها من الظهور في المدرجات من قبل الجماهير، والتي تقول (منتخب 90 جيل من ذهب)، حتى الآن لا نعلم السبب هل تم المنع من قبل السلطات الأمنية أم من قبل لجنة دوري المحترفين، أم من قبل إدارة الأهلي”.

وأضاف: “ما هي الإساءة التي نشاهدها في هذ اللافتة، حاولنا التواصل مع لجنة المحترفين وإدارة الأهلي ولكننا لم نتلق أي رد، ونتمنى إيجاد أي رد مقنع”.

ويبدو أن اللافتة كانت موجهة للاعبي المنتخب الإماراتي واتحاد الكرة، بسبب نتائج الفريق الأخيرة في تصفيات المونديال.

وتقدم مهدي علي باستقالته عقب خسارة المنتخب الإماراتي صفر / 2 أمام استراليا الشهر الماضي ضمن الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا العام المقبل، حيث قلصت تلك الخسارة من فرص المنتخب الإماراتي بشكل كبير في الصعود للمونديال المقبل.

يذكر أن المنتخب الإماراتي يحتل المركز الرابع في ترتيب المجموعة الثانية، التي تضم أيضا منتخبات السعودية واليابان وتايلاند واستراليا، برصيد تسع نقاط، بفارق أربع نقاط خلف المنتخب الاسترالي، صاحب المركز الثالث المؤهل لخوض ملحق التصفيات.

ويلتقي صاحبا المركز الثالث في المجموعتين الأولى والثانية في مباراتين ذهاب وعودة، على أن يتأهل الفائز منهما للملحق العالمي، حيث يلتقي مع صاحب المركز الرابع في تصفيات قارة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).