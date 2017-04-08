إلغاء مباراة قبل النهائي بكأس الإمارات للسلة بعد اشتباك اللاعبين (فيديو)

المصدر: أبوظبي – إرم نيوز

شهدت مباراة الدور قبل النهائي بكأس الإمارات لكرة السلة أحداث شغب، تسببت في إلغاء اللقاء في الشوط الأول.

وأقيم اللقاء، أمس الجمعة، بين فريقي الشباب والشارقة، وأداره الطاقم التحكيمي المكون من الدولي سالم الزعابي، ومحي الدين خطاب، وعامر سيجيري.

وبدأت أحداث الشغب حين اشتبك محترف الشارقة الأمريكي ديفين إي بانكس، ولاعب الشباب علي الحتاوي، وكانت النتيجة تقدم الشباب 33 مقابل 26 للشارقة.

وأدى الاشتباك إلى حالة من الفوضى بصالة نادي النصر وتدخل إداريون من الفريقين ومع اشتداد التشابك بين اللاعبين تدخل رجال الشرطة، واضطر طاقم التحكيم إلى إلغاء اللقاء في الدقيقة الأخيرة من نهاية الشوط الأول.

من جهته، قال رئيس اتحاد السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي، إنه من المؤسف وقوع الأحداث التي رافقت مباراة الشباب والشارقة في نصف نهائي الكأس، خاصة أن كلا الفريقين يضمان نخبة من لاعبي المنتخب.

وأوضح القرقاوي لصحيفة “الإمارات اليوم”: “الاتحاد سينظر بتقرير حكام المباراة، وذلك من خلال اجتماع للجنة الفنية التي ستنعقد اليوم، لتحديد العقوبات التي ستُفرض على الجهة المخطئة، خاصة أن المباراة تمثل نصف نهائي البطولة”.

وأضاف: “سيتم الاعتماد على لوائح ونظم الاتحاد الدولي في تطبيق العقوبات، ومدى أهلية ألغاء نتيجة المباراة من عدمها، واللجنة الفنية هي صاحبة القرار في ذلك وتستند في إصدار تقريرها النهائي على مواد ولوائح العقوبات الصادرة بدورها من الاتحاد الدولي”.