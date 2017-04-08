محترف الوحدة الإماراتي يهدّد ناديه السابق

المصدر: إرم نيوز

طالب المجري بالازس جوجاك، لاعب الوحدة الإماراتي، ناديه السابق، بورصا سبور التركي، بصرف مستحقاته، وإلا سيتم تجميد حسابات النادي التركي.

ووفقًا لما ذكره موقع “فوتبول أريناط التركي، فإن بورصا سبور مطالب بدفع 190 ألف يورو، مستحقات متبقية للاعب الوحدة الإماراتي الحالي، هذا الأسبوع، وإلا سيتم تجميد حسابات النادي، وفقا لشكوى اللاعب لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وانضم اللاعب لنادي الوحدة قادمًا من بورصا سبور العام الماضي بمبلغ ثلاثة ملايين يورو، بعقد يمتد حتى عام 2018، ويقدم اللاعب مستويات متميزة في دوري الخليج العربي.