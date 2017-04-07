تعادل الشباب وحتا في الدوري الإماراتي

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

خيّم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت فريق الشباب بضيفه حتا، اليوم الجمعة، في الجولة الـ 22، من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت أيضًا تعادل بني ياس مع الشارقة 2/2.

تقدم الشباب بهدف سجله محمد جمعة عيد في الدقيقة 52 وتعادل صامويل روزا لحتا في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

ورفع الشباب رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن، كما رفع حتا رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع.

يشار إلى أن هذا التعادل هو الثامن للشباب هذا الموسم، مقابل الخسارة في 8 مباريات والفوز في 6 مباريات، في حين يعد هذا التعادل هو السابع لحتا هذا الموسم، مقابل الفوز في 5 مباريات والخسارة في 10 مباريات.

وفي المباراة الثانية، تعادل بني ياس مع الشارقة 2/2.

وسجل هدفي بني ياس هاري نوفيلو في الدقيقتين 28 و51، بينما سجل هدفي الشارقة نواف مبارك في الدقيقة 71 وجيلمين ريفاس في الدقيقة 89.

ورفع بني ياس رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر الأخير ليظل مهددًا بقوة نحو الهبوط، كما رفع الشارقة رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر.