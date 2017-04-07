استعراض دانيلو أسبريلا.. مهارة أم استهتار بالخصم؟ (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

أثار استعراض الكولومبي دانيلو أسبريلا لاعب نادي العين الإماراتي بالكرة أمام لاعب الظفرة خلال مباراة الفريقين أمس الخميس بدوري الخليج العربي جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحقق العين فوزًا كبيرًا على الظفرة بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وتقدم إلى المركز الثالث برصيد 46 نقطة من 22 مباراة.

تعليق على لقطة اسبريلا خلال لقاء الظفرة#جيم_اوفرhttps://t.co/7bahD7kdl0 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 6, 2017

ويبتعد العين بـ 10 نقاط عن القمة وبنقطة واحدة خلف الأهلي صاحب المركز الثاني قبل 4 مباريات على نهاية الموسم.

الله عليك يا اسبريلا ???????? pic.twitter.com/Asi8CmMpQI — العـآش ❤️ (@3shg_alz3aama) April 6, 2017

وخلال المباراة استعرض أسبريلا بالكرة أمام لاعب الظفرة ما خلق حالة من الجدل حول ما فعله اللاعب الذي دأب على استخدام هذه الطريقة في اللعب.

واحتفلت جماهير نادي العين بلقطة اللاعب، كما طالبته بتكرارها أمام الوصل بالجولة المقبلة.

وقام لاعب الظفرة بالتوجه ناحية أسبريلا محذرًا إياه من تكرار ما فعله.

ودافع طارق بوراوي محلل قناة أبوظبي الرياضية مؤكدًا أن ما فعله لاعب العين مهارة ولا يلام أن يعتبرها البعض استهتارًا بالخصم، كما أدان تصرف لاعب الظفرة، مستغربًا رغبته في حرمان أسبريلا من استخدام مهاراته.

ودائمًا ما يعاني نيمار جونيور لاعب برشلونة من خشونة المنافسين وغضبهم بسبب هذه الاستعراضات أيضًا التي تلقى انتقادات في أحيان كثيرة.

وقال زوران ماميتش المدير الفني لنادي العين بعد المباراة: “العين يمتلك أربعة لاعبين أجانب من طراز رفيع، ودانيلو أسبريلا لم يلعب مباريات كثيرة في الموسم الحالي، بداعي الإصابة والإيقاف”.

وتابع: ” في اعتقادي أن جميع أجانب العين يتمتعون بالإمكانيات الفنية العالية ويستحقون البقاء في قائمة الفريق”.

يذكر أن تصريحات زوران تلك تعني إمكانية شراء عقد ناصر الشمراني بصفة نهائية من نادي الهلال السعودي حيث يلعب مهاجم السعودية معارًا.