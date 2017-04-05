مدرب الهند يتحدث عن فرصه في التأهل لأمم آسيا بالإمارات

المصدر: مومباي ـ إرم نيوز

يرى ستيفن قنسطنطين مدرب منتخب الهند ان فريقه يملك تشكيلة قادرة على التأهل إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2019 في الإمارات والاستمرار بقوة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتشارك الهند، التي تأهلت إلى نهائيات كأس آسيا ثلاث مرات من قبل، إلى جانب منتخبات قرغيزستان وميانمار ومكاو في المجموعة الأولى من الجولة الأخيرة للتصفيات حيث يتأهل أول منتخبين بالمجموعة إلى البطولة التي زاد عدد منتخباتها.

وقرر الاتحاد الآسيوي للعبة زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 16 إلى 24 منتخبا ما منح الهند فرصة أكبر للتأهل حيث بدأت مشوار التصفيات بشكل جيد بالفوز 1-صفر على أرض ميانمار الأسبوع الماضي.

وسيساعد الفوز الودي الأخير للفريق 3-2 على كمبوديا في تحسين تصنيف الهند من المركز 132 حاليا على العالم إلى أعلى مركز لها وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).

وتحدث الإنجليزي قنسطنطين عن منحه الفرص للاعبين الشبان حيث دفع بنحو 30 لاعبا لأول مرة في اخر عامين.

وقال المدرب البالغ عمره 54 عاما للصحفيين في كالكوتا “دائما أبحث عن اللاعبين القادرين على تطوير الفريق بغض النظر عن من أين أتوا بشرط أن يحملوا جوازات سفر هندية. أثق في أننا نملك نواة تشكيلة جيدة متوسط أعمارها 24 عاما.

“أثق في أننا نملك فريقا نأمل أن نتأهل به إلى نهائيات كاس آسيا والاستمرار بقوة لأربع أو خمس سنوات قادمة. فنحن على الطريق الصحيح.”

وجاء تأهل الهند إلى كأس آسيا 2011 في قطر عبر فوزها بكأس التحدي التي تضم المنتخبات ذات التصنيف الأقل في القارة.

وكانت هذه أول مشاركة للفريق منذ 1984 حيث تعد الهند قوة كبرى في جنوب آسيا لكنها تظل بعيدة المستوى عن القوى الكبرى في القارة مثل اليابان واستراليا وكوريا الجنوبية وإيران والسعودية.