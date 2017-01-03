مدافع الجزيرة الإماراتي: لا أفهم سبب إيقافي ومنعي من اللعب مع الفريق (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

استنكر مدافع نادي الجزيرة الإماراتي، بشير سعيد، قرار إدارة “فخر أبوظبي” بمنعه من التدريب مع الفريق الأول أو دخول قائمة الفريق، طوال الفترة الماضية.

وقال سعيد في تصريحات لقناة “دبي الرياضية” اليوم الثلاثاء: “عندي عقدي مع الجزيرة ووقعت سنتين ونصف، وملتزم بعقدي معهم وملتزم بتماريني مع الفريق الرديف وباقي لي 7 شهور على انتهاء عقدي.. ولعبت فقط 6 مباريات ثم تم إيقافي.. ولا أعرف الأسباب، لكني خرجت وتحدثت في إحدى القنوات وطالبت بأن يواجهني أحد ولكن لم يحدث”.

وأضاف: “حتى الآن لا أفهعم سبب إيقافي أقول كل يوم إعطوني الأسباب لمنعي من دخول النادي، أنا لاعب محترف وامنحوني مستحقاتي”.

وشدد اللاعب: أنا وحدواي وأحب شعار نادي الوحدة وللأسف حاليا في الإمارات هناك بعض الإدارات ليسوا رياضيين دخلوا في الرياضة، وأحمد الله أنه وفقني الفترة الماضية، وعندي عروض الفترة المقبلة وسأقوم بدراستها”.

وكان بشير سعيد انتقل إلى الجزيرة قادماً من الأهلي في 2014 بصفقة قدرت بـ12 مليون درهم.

وأتم: “عزة النفس أهم من أي شيء وليتني كنت مخطئ حتى أنال هذه العقوبة”.