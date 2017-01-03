وفاة سلطان الياسي مدير العلاقات العامة بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم بحادث سير

أعلن اتحاد الكرة الإماراة لكرة القدم وفاة سلطان الياسي مدير العلاقات العامة بحادث سير في مدينة دبي.

ونعى اتحاد كرة القدم عبر صفحته الرسمية في تويتر الفقيد الشاب، داعيا له بالرحمة والمغفرة.

وجاء الحادث نتيجة اصطدام مركبته بشاحنة على أحد الطرق السريعة في دبي.

ويعد الياسي من الكوادر الإماراتية الشابة التي منحها اتحاد الكرة فرصة العمل وتبوؤ مراكز قيادية حيث تولى مهام عمله كمدير للعلاقات العامة قبل عام واحد.

وقبل وفاته، رتّب الياسي التنظيم الاداري لمباريات دور الثمانية لبطولة كأس رئيس الدولة والتي ستنطلق يوم غد، وظل على رأس عمله حتى الساعة الخامسة مساء وأشرف على كافة الاستعدادات الإدارية وعلى توزيع بطاقة الدعوة لعدد من القيادات الرياضية وظل على تواصل وهو في طريقه لمنزله مع فريق العمل المكلف بالإعداد لمباريات دور الثمانية حتى تعرض للحادث الأليم.