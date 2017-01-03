لاعبو الأهلي الإماراتي يودعون كيونغ (صور)

المصدر: إرم نيوز

ودع لاعب الأهلي الإماراتي والجهازين الفني والإداري، اليوم الثلاثاء، لاعب الفريق المنتقل إلى الدوري الصيني، الكوري كيونغ وون، وذلك بعد أن حرص النجم الكوري على حضور مران الفريق.

وقطع اللاعبون برفقة كيونغ “تورتة”، وتوجه اللاعب بالشكر لزملائه في الفريق، كما توجه بالشكر للجمهور الأهلاوي على دهمه ومساندته طوال الفترة الماضية.

ويتوجه اللاعب إلى الصين ليبدأ تجربة جديدة مع نادي تيانغين تحت قيادة الإيطالي فابيو كانافارو.

ورغم الفترة القصيرة التي قضاها كيونغ مع “الفرسان”، إلا أنه نجح بترك بصمة ستظل عالقة في أذهان جمهور الفرسان، الذي حرص على تقديم تحية خاصة قبل وعقب مباراة الأهلي والعين.

وقضى كيونغ مع “الفرسان” 690 يوماً، كانت حافلة بالنسبة للاعب الكوري الذي غاب مباريات قليلة عن الأهلي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، بينما لم يتم استبعاده إطلاقاً من المدرب الروماني أولاريو كوزمين لأسباب فنية، إذ كان يعتمد عليه في جميع المباريات، لإجادته اللعب في الدفاع والوسط.

وشارك اللاعب الكوري مع الأهلي في 74 مباراة في مختلف البطولات المحلية ودوري أبطال آسيا وكأس السوبر الإماراتي المغربي، سجل خلالها ستة أهداف، وحصل على 13 بطاقة صفراء، بينما حصل على البطاقة الحمراء مرة واحدة فقط أمام الشعب في كأس الخليج العربي، ولعب بمعدل 6637 دقيقة، وسجل خلال هذه الفترة خمسة تواريخ لا ينساها الجمهور الأهلاوي له.