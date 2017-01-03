إيراني يشيد بالتجربة الإماراتية في كرة القدم.. ويتحسّر على وضع بلاده‎

المصدر: طهران - إرم نيوز

زعم عضو رئاسة الاتحاد الإيراني لكرة القدم، حسن غفاري، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد تعرض للإهانة من قبل نظيره الإماراتي في توفير معسكر تدريبي للمنتخب الإيراني، الذي وصل، مساء الأحد الماضي، إلى مدينة دبي.

واعتبر غفاري في تصريحات صحفية، أن عدم قيام الاتحاد الإيراني في تهيئة ملاعب حديثة داخل إيران جعلنا نبحث عن معسكرات تدريبية خارج أراضينا، مضيفاً: “للأسف رغم كل الثروة التي تمتلكها إيران لم نكن قادرين على بناء ملاعب رياضية متطورة، في بلد يعيش في أكثر من 75 مليون ومساحته شاسعة”.

وأشاد عضو الاتحاد الإيراني بالتجربة الإماراتية الرائدة في مجال كرة القدم، وقال: “الأندية الإماراتية أغلبها لديها أكثر من ملعب تدريبي”، داعياً إلى استخدام الأموال التي تدفعها إيران كأجور في تهيئة معسكرات تدريبية في الخارج لبناء ملاعب داخل إيران.

ورأى “غفاري” أن غياب المعسكرات التدريبية في إيران دفعنا للقبول بأي شروط يفرضها علينا الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

ووصلت بعثة المنتخب الإيراني لكرة القدم، الأحد الماضي، إلى دبي وباشرت، أمس الإثنين، بإقامة تدريباتها، فيما كان من المقرر أن يحتضن استاد مدينة العين في 7 من يناير/كانون الثاني الجاري، مباراة ودية بين إيران والمغرب.

وترددت أنباء عن إلغاء المباراة بسبب شروط وضعها الاتحاد الإيراني، وهو الأمر الذي رفضه نظيره الإماراتي.