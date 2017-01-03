العين يواجه اختبارًا صعبًا أمام النصر بكأس رئيس الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ إرم نيوز

سيسعى العين للتخلص من عقبة صعبة جديدة في مشواره في كأس رئيس الإمارات لكرة القدم عندما يواجه النصر في دور الثمانية للمسابقة بعد غد الخميس.

وبعد تجاوز الأهلي في دور الستة عشر بالفوز 3-1 بعد وقت إضافي يقف النصر الفائز باللقب في 2015 عقبة أمام العين الذي يريد تحقيق البطولة للمرة السابعة في تاريخه والاقتراب من الأهلي والشارقة صاحبي الرقم القياسي بثمانية ألقاب.

وقال زلاتكو داليتش مدرب العين بعد التعادل مع الأهلي في الدوري يوم السبت الماضي “اعتذر لجماهير العين على النتيجة.. سنعمل على تقديم أداء أفضل في مواجهة النصر من أجل تحقيق نتيجة ترضيهم.”

وخسر العين مرة واحدة محليا هذا الموسم وكانت 3-2 أمام النصر في دور المجموعات لكأس المحترفين.

لكن العين – الذي لم يفز باللقب منذ 2014 – تفوق بنتيجة 2-1 على النصر في الدوري في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويلعب الجزيرة متصدر الدوري وحامل اللقب غدا الأربعاء مع الوحدة في دور الثمانية لكنه سيفتقد الثنائي خلفان مبارك ومبارك بوصوفة.

وأشار هينك تن كات مدرب الجزيرة إلى أنه الفريق يملك البدلاء القادرين على تعويض أي غياب.

وأضاف “الجزيرة هو حامل اللقب ويرغب في الحفاظ عليه ونملك خبرة جيدة في التعامل مع هذه المباريات والفوز على الوحدة سيجعلنا على بعد مباراة واحدة من بلوغ النهائي للعام الثاني على التوالي.”

وتابع “ما يميز الجزيرة في هذا الموسم عن بقية المنافسين هو روح الفريق التي تربط بين جميع عناصر التشكيلة سواء كانوا من الأجانب أو المحليين أو من خريجي أكاديمية النادي. هذه الروح منحت الجزيرة شخصية قوية وعقلية لا ترضى إلا بالفوز.”

ويلعب الوصل – صاحب المركز الثاني في الدوري بفارق الأهداف خلف الجزيرة – مع الشارقة الذي تعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو بدلا من اليوناني جيورجوس دونيس.

وقال بيسيرو في مؤتمر صحفي “المباراة صعبة والوصل يؤدي بشكل جيد هذا الموسم ويملك مدربا ولاعبين جيدين.”

كما يلعب الإمارات ضد حتا يوم الخميس في دور الثمانية.