عقوبات بالجملة على فريقي العين والأهلي الإماراتيين

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإماراتي لكرة القدم إيقاف 4 لاعبين من فريقي الأهلي والعين، وتغريم الناديين 400 ألف درهم (108 ألف دولار) على خلفية المشاحنات التي وقعت خلال لقاء الفريقين، أمس الأول السبت، ضمن بطولة الدوري المحلي.

وقال مسؤولون في اللجنة للصحفيين مساء اليوم الاثنين إن اللجنة قررت خلال اجتماعها إيقاف حارس مرمى الأهلي ماجد ناصر 3 مباريات، وتغريمه 200 ألف درهم، كما قررت إيقاف لاعبي الأهلي سالمين خميس وخميس إسماعيل 3 مباريات وتغريم كل منهما 40 ألف درهم.

وعاقبت اللجنة نادي الأهلي بغرامة 10 آلاف درهم بسبب سلوك جمهوره.

وأصدرت اللجنة قرارًا بفرض غرامة على لاعب العين محمد عبدالرحمن قدرها 50 ألف درهم، وإيقافه 3 مباريات، وفرضت غرامة 100 ألف درهم على نادي العين بسبب سلوك الجمهور.

وشهد لقاء الفريقين الذي انتهى بالتعادل 1/1، مشادات بين لاعبين بالفريقين، وهتافات متبادلة من جمهور الفريقين.