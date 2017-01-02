الإمارات.. جماهير العين تطالب الإدارة بالتعاقد مع مهاجم

المصدر: إرم نيوز

طالبت جماهير العين الإماراتي إدارة فريقها بتعزيز صفوف الفريق بمهاجم جديد مع تراجع المعدل التهديفي للفريق، ويلعب البرازيلي داينفريس دوغلاس وحيدًا في خط الهجوم. وهو ما أدى لتراجع أهداف الفريق.

ودونت جماهير العين هاشتاغًا بعنوان #نبا_مهاجم على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للمطالبة بالتعاقد مع مهاجم، بهدف استعادة لقب الدوري والمنافسة على جميع البطولات.

سجل العين 23 هدفًا في الدوري في 11 مباراة، بينما سجل الجزيرة 32 هدفًا من 12 مباراة، والوصل 31 هدفًا من 13 مباراة.

وسجل دوغلاس 5 أهداف فقط في الدوري بفارق 11 هدفًا عن المتصدر فابيو دا ليما لاعب الوصل.

لكن العين وصل لربع نهائي كأس رئيس الإمارات، بعد تجاوزه عقبة الأهلي بالفوز عليه 3/1.

وكان العين قريبًا من ضم ماخيتي ديوب من الظفرة، لكن الأهلي نجح في خطف اللاعب.