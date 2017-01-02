5 صفقات تشعل ميركاتو الشتاء في الدوري الإماراتي

المصدر: كريم محمد – إرم نيوز

مع حلول فترة الانتقالات الشتوية، في مسابقة الدوري الإماراتي، وأندية المسابقة تتسابق لتدعيم صفوفها بصفقات متميزة، خاصة في خط الهجوم، من أجل تحقيق الانتصارات في النصف الثاني من الموسم الكروي.

ويبدو ميركاتو الشتاء ساخنًا بين أندية الدوري الإماراتي، الباحثة عن إبرام صفقات متميزة، وبالفعل نجحت في الحصول على خدمات بعض اللاعبين؛ ما أشعل سوق الانتقالات خلال شهر يناير الحالي.

ماكيتي ديوب

خطفت صفقة تعاقد النادي الأهلي، مع المهاجم السنغالي، ماكيتي ديوب، نجم فريق الظفرة الإماراتي، الأضواء تمامًا.

ونجح ماكيتي في تقديم أداء مميز، خلال الفترة الماضية، مع الظفرة، وسجل 12 هدفًا خلال الدور الأول، لمسابقة الدوري الإماراتي، وهو ما جعله هدفًا للناديين الكبيرين، الأهلي والعين.

واستطاع ديوب أن يمنح الظفرة انطلاقة رائعة في مشواره بالدوري، بفضل أهدافه وتعاونه مع المهاجم السوري عمر خريبين.

وكتب الصحفي الإنجليزي المتخصص في الكرة الإماراتية، إن صفقة ماكيتي ديوب، تصنع الفارق للأهلي، لأنه لاعب يمتلك قدراته تهديفية مميزة.

وأشار إلى أن ديوب خيار الأهلي في الشتاء لتدعيم صفوفه، في المرحلة المقبلة، في ظل أزمة هجوم فريق الفرسان، على حساب رودريغو ليما.

ليوناردو

فاز فريق الجزيرة بخدمات المهاجم البرازيلي ليوناردو، نجم فريق تشونبوك الكوري الجنوبي، وأحد النجوم اللامعة في بطولة دوري أبطال آسيا.

وحظي ليوناردو باهتمام ثلاثي من أندية العين والأهلي والجزيرة، للحصول على خدماته بعد أن لمع نجمه في صفوف تشونبوك وسجل 12 هدفًا في مسابقة دوري أبطال آسيا العام الماضي.

وحسم الجزيرة صفقة ليوناردو، بمقابل مالي وصل إلى 3.8 مليون يورو، وهي الصفقة التي يراهن عليها المدير الفني الهولندي، تين كات، لتدعيم الخط الأمامي، بجانب على مبخوت ومبارك بوصوفة في ظل مساعي الجزيرة، لاستعادة لقب الدوري الإماراتي، والحاجة لمهاجم قناص.

وأكد السوري مهند البوشي، مدرب منتخب سوريا الأسبق، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” أن صفقة ليوناردو رابحة بكل المقاييس، خاصة أن اللاعب أبلى بلاءً حسنًا في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأشار إلى أن ليوناردو، سيحتاج فترة للتأقلم مع أجواء الدوري الإماراتي، بعد تألقه في صفوف تشونبوك الكوري الجنوبي، موضحًا أن البرازيلي يملك قدرات تهديفية مميزة.

سيرجينهو

تعاقد نادي الوصل، مع اللاعب البرازيلي، سيرجينهو لتدعيم وسط الملعب في المرحلة المقبلة على حساب البرتغالي باربوسا.

ويبلغ سيرجينهو 30 عامًا، ويعد من لاعبي الارتكاز المميزين في صفوف الدوري البرازيلي، ولعب مع أتلتيكو مينيرو، وفاسكو دا غاما.

وأشاد محمد العامري، المدير التنفيذي لنادي الوصل، بخبرة اللاعب، قائلًا: “يتمتع بخبرة جيدة وعمره 30 عامًا، ويشغل مركز وسط الارتكاز”.

راشد علي

أثارت صفقة انتقال حارس المرمى، راشد علي من الوصل إلى الوحدة، حالة من الجدل الواسع في الأوساط الكروية الإماراتية.

وأبدى اللاعب، رفضه تجديد عقده مع نادي الوصل الإماراتي، وفضل الرحيل إلى الوحدة، في شهر يناير الحالي، خاصة أن إدارة الوصل فضلت بيعه، في ظل رفضه التجديد.

وانتظم راشد بالفعل في تدريبات الوحدة، وسط توقعات بالمشاركة بشكل أساسي في المرحلة المقبلة، مع الفريق الوحداوي.

نوفيلو

دعم فريق بني ياس صفوفه، بالتعاقد مع المهاجم هاري نوفيلو، على حساب اللاعب الأرجنتيني لاريفي.

وتعد صفقة نوفيلو مهمة بالنسبة لفريق بني ياس، لإنقاذ مسيرته في الدور الثاني للدوري، بعد تراجعه بشكل واضح.

ولعب نوفيلو، 24 عامًا، في عدة أندية، أبرزها ليون الفرنسي ولوهافر وملبورن الأسترالي ومانياسبور التركي، ولعب في منتخبات الشباب في فرنسا.