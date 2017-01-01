مصر.. الزمالك يطلب مبلغًا خياليًا للتخلي عن كهربا للاتحاد السعودي

المصدر: أحمد رامي - إرم نيوز

حدد الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور، المبلغ المطلوب، من أجل الموافقة على بيع محمود عبدالمنعم “كهربا”، لاعب وسط الفريق، بشكل نهائي، للاتحاد السعودي.

وقال منصور، لشبكة “إرم نيوز” “الزمالك حدد مبلغ 40 مليون يورو، لبيع كهربا نهائيًا للاتحاد”، نافيًا توصله لاتفاق مع مسؤولي النادي السعودي، على بيع اللاعب.

وأضاف رئيس الزمالك أن التصريحات التي أدلى بها حاتم باعشن، رئيس الاتحاد، بخصوص استمرار اللاعب مع الفريق، لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن الحصول على هذه القيمة، هي شرطه الوحيد لبيع كهربا.

وشدد رئيس القلعة البيضاء، على أن مباراة القمة الأخيرة، التي خسرها الزمالك، أكدت حاجة الفريق لجميع اللاعبين، مؤكدًا تمسكه والجهاز الفني، باستمرار تواجد كهربا ومصطفى فتحي مع الفريق، ولكن إذا وافقت الأندية التي ترغب في ضمهما على شروط النادي المالية، فإنه سوف يوافق على رحيلهما، على أن يتم تعويضهما بصفقات جديدة.