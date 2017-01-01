غيورغوس دونيس.. ثامن المقالين في الدوري الإماراتي

المصدر: إرم نيوز

أصبح المدرب اليوناني غيورغوس دونيس الضحية الثامنة في صفوف مدربي الدوري الإماراتي.

وأعلن الشارقة اليوم إنهاء علاقته بالتراضي مع دونيس بعد 5 أشهر فقط من توليه تدريب الفريق.

وحقق الشارقة 4 انتصارات مع دونيس في بطولة الدوري من أصل 13 مباراة، حيث يحتل الفريق المركز العاشر برصيد 14 نقطة.

علمًا بأنه احتل المركز الحادي عشر الموسم الماضي.

وتولى دونيس تدريب الشارقة بعد إقالته من تدريب الهلال السعودي أغسطس الماضي.

وأقالت 7 أندية إماراتية مدربيها ليكون دونيس المدرب الثامن.

حيث أقال حتا مدربه الوطني وليد عبيد، وأقال اتحاد كلباء مدربه التونسي مراد العقبي، ثم فابيو فيفياني.

بينما تخلى دبا الفجيرة عن البرتغالي باولو سيرجيو، وأقال بني ياس مدربه روبيتو، وانفصل الإمارات عن ثيو بوكير.