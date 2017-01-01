​الشارقة الإماراتي ينهي التعاقد مع دونيس

المصدر: إرم نيوز

أنهى نادي الشارقة الإماراتي، تعاقده مع اليوناني دونيس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالتراضي بين الطرفين.

ولم يكشف النادي عن المدرب الجديد المنتظر أن يكمل مع الفريق مشوار الموسم الحالي.

وكان الشارقة تعاقد دونيس لمدة موسمين بداية من يوليو/تموز الماضي، إلا أن سوء النتائج حال دون إكمال المدرب لفترة تعاقده مع النادي، وهو السبب نفسه الذي تسبب في رحيل المدرب اليوناني من نادي الهلال.

ويحتل الشارقة المركز العاشر في ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 14 نقطة، فيما ودع الفريق كأس المحترفين من دوره الأول، والنتيجة الإيجابية الوحيدة التي حققها مع الفريق، كانت تأهله للقاء الوصل، يوم الأربعاء المقبل، في دور الثمانية لكأس رئيس الدولة.