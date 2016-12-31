الإمارات.. محمد بن راشد يقرر حل مجلس إدارة النادي الأهلي

المصدر: إرم نيوز

ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت أن الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي قرر حل مجلس إدارة الأهلي حامل لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم.

وجاء القرار بعد قليل من تعادل الأهلي 1/1 مع مضيفه العين في الدوري ليظل متأخرًا بـ 3 نقاط عن الجزيرة المتصدر بعد 13 مباراة.

وقالت وام: “أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي قرارًا أعفى بموجبه رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي في دبي من العضوية في النادي والشركات التابعة له… ويحل مجلس إدارة النادي اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار”.

“وقرر الشيخ محمد بن راشد تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتنظيم شؤون النادي وشركة الأهلي لكرة القدم… برئاسة خليفة سعيد سليمان”.

وشهدت المباراة المثيرة – التي جاءت بعد أقل من أسبوع من فوز العين 3/1 على الأهلي بعد وقت إضافي في كأس رئيس الإمارات – 8 إنذارات وأنهاها الأهلي بـ 10 لاعبين عقب طرد الحارس ماجد ناصر بسبب الاعتداء على لاعب منافس كما دخل لاعبو الفريقين في مشاحنات بعد صفارة النهاية.

وكان عبد الله النابودة، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تقدّم باستقالته من منصبه، بعد 6 سنوات قضاها في النادي، دون الكشف عن الأسباب التي دعته لاتخاذ هذا القرار، والذي اعتبره البعض مفاجئًا.

وتولى النابودة، رئاسة مجلس إدارة الأهلي رسميًا يوم 25 أبريل 2010.