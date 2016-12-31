الإمارات.. طرد ماجد ناصر بعد “نطحه” مهاجم العين (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

شهدت مباراة العين وضيفه الأهلي في قمة مباريات الجولة الثالثة (مؤجلة) من الدوري الإماراتي، تصرفًا لا أخلاقيًا من ماجد ناصر حارس الأهلي تجاه البرازيلي كايو.

وبعد هجمة فاشلة لصالح العين من جانب كايو تقدم ماجد ناصر ونطح اللاعب البرازيلي في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

وهو الأمر الذي أتبعه إشهار الحكم عادل النقبي البطاقة الحمراء في وجه حارس الأهلي.

واضطر أولاريو كوزمين لإخراج إسماعيل الحمادي وإدخال الحارس سيف يوسف.

ورغم لعبه بـ 10 لاعبين نجح الأهلي في خطف التعادل قبل 8 دقائق على النهاية عن طريق حبيب الفردان،

وطالبت جماهير الأهلي الإماراتي بإيقاف محمد عبدالرحمن، لاعب العين، بعد تصرفاته الخارجة بعد نهاية مباراة الفريقين.

ودشنت جماهير الأهلي هاشتاغًا بعنوان “#ايقاف_محمد_عبدالرحمن” مطالبين بإيقافه بعد بصقه على سالمين خميس .

وجاء تصرف محمد عبدالرحمن ردًا على استفزازات سالمين خميس.

وكان عمرعبدالرحمن (عموري) انتقد لاعبي الأهلي بعد احتفالهم بالتعادل أمام جماهير العين.