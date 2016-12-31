التعادل يحسم قمة العين والأهلي في الدوري الإماراتي

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

خيّم التعادل الإيجابي 1/1 على المباراة التي جمعت بين العين وضيفه الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

وتقدم العين بهدف سجله كايو فيرنانديز في الدقيقة 77 وتعادل سالمين خميس للأهلي في الدقيقة 83.

وأنهى الأهلي المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد ماجد ناصر في الدقيقة 65.

ورفع العين رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة أمام الأهلي صاحب المركز الرابع.

وبهذه النتيجة حافظ العين على سجله خاليًا من الهزائم هذا الموسم حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 3 علمًا بأن له 3 مباريات مؤجلة.

في المقابل يعد هذا التعادل هو الخامس للأهلي هذا الموسم مقابل الفوز في 7 مباريات والخسارة في مباراة.