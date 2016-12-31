رسميًا.. البرازيلي ليوناردو يوقّع للجزيرة الإماراتي

المصدر: إرم نيوز

وقّع البرازيلي ليوناردو عقد انتقاله للجزيرة الإماراتي.

وتألق ليوناردو مع تشونبوك الكوري الجنوبي وقاده للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا بعد فوزه على العين بنتيجة 3/2 بمجموع نتيجتي الذهاب والإياب.

وسجل النجم البرازيلي 10 أهداف في مشوار فريقه نحو اللقب، منها هدفين في ذهاب النهائي.

ويحتل الجزيرة صدارة ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 29 نقطة مع الوصل، ويأمل في التتويج بلقب الدوري الغائب عن خزائن الفريق من 2010/2011.

ويلعب ليوناردو لتشونبوك منذ صيف 2012، قادمًا من آيك أثينا اليوناني.

ومن المتوقع أن يعقد الجزيرة مؤتمرًا صحفيًا يعلن من خلاله تفاصيل انتقال النجم البرازيلي إلى صفوفه.