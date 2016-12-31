حصيلة غرامات ضخمة ضد أندية الدوري الإماراتي بالدور الأول

المصدر: متابعات - إرم نيوز

كشفت إحصائية رسمية صادرة عن لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، أن حصيلة الغرامات المالية الانضباطية الموقعة على الأندية المحترفة بلغت مليونًا و167 ألف درهم خلال مباريات الدور الأول لدوري الخليج العربي، منها نحو 100 ألف في الجولات الماضية لكأس الخليج العربي.

ويعد فريق الإمارات الأعلى في الغرامات التي بلغت 330 ألف درهم بسبب تغريم حارس مرماه على صقر 300 ألف درهم، بسبب اعتدائه على لاعب العين الكولومبي أسبريلا، بجانب 30 ألف درهم غرامة على الفريق، بحسب ما ذكرته صحيفة “الإمارات اليوم”.

ويأتي نادي النصر في المرتبة الثانية بتغريمه 293 ألف درهم، منها 50 ألف درهم غرامة على لاعبه فواز عوانة، و43 ألف درهم غرامات إدارية، و200 ألف درهم بسبب مخالفة لاعبه فاندرلي للوائح، وذلك في أعقاب قرار لجنة الانضباط الأخير بالسماح للنادي بتوقيع عقوبة على نادي النصر مع السماح له بإعادة قيد اللاعب في صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويحل نادي دبا الفجيرة في المرتبة الثالثة من حيث الغرامات المالية بمبلغ 134 ألف درهم، منها 100 ألف درهم على لاعبه المحترف الأردني ياسين البخيت، لقيامه بالاعتداء على نجم العين عموري، خلال مباراة الفريقين في دوري الخليج العربي، في حين خلا سجل نادي حتا الصاعد حديثًا إلى دوري الأضواء من أي مخالفات مالية.

وبلغت حصيلة غرامات نادي العين 80 ألف درهم، ونادي الأهلي 66 ألف درهم، منها 60 ألف درهم، بسبب معاقبة لاعبه المحترف البرازيلي إيفرتون ريبيرو، لقيامه برفع حذائه بوجه الحكم فهد الكسار، خلال قيادته مباراة الأهلي الأخيرة أمام اتحاد كلباء في الدوري.

وتم في المقابل تغريم الشباب 52 ألف درهم، والوصل 50 ألف درهم، وبني ياس 50 ألف درهم، و40 ألف درهم غرامات على نادي الظفرة، ومثلها لنادي الجزيرة.

وبلغت حصيلة غرامات نادي الوحدة 10 آلاف درهم، بعدما قررت لجنة الاستئناف إلغاء الغرامة المالية البالغة 50 ألف درهم، التي كانت لجنة الانضباط أوقعتها على لاعبه المحترف الأرجنتيني سيبستيان تيغالي، وبلغت حصيلة غرامات نادي الشارقة 12 ألف درهم، و10 آلاف درهم لنادي كلباء.

وكان رئيس لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم المستشار سالم بهيان العامري، أرجع في تصريحات سابقة، سبب هذه الغرامات التي تقوم لجنته بتوقيعها على الأندية، سواء كانوا لاعبين أو أجهزة فنية وإدارية، إلى الشد العصبي والاعتراضات على قرارات التحكيم، بجانب اعتداء لاعبين على لاعبين آخرين دون كرة مشتركة، مشددًا على أن العقوبات الانضباطية التي تصدرها لجنته تعد رادعة، خصوصًا من الناحية المالية، بعد تطبيق اللائحة الاسترشادية الجديدة، إذ تراوح قيمة الغرامات المالية بسبب الخروج على النص بين 100 و200 ألف، مشيرًا إلى أن “الظواهر العنصرية معدومة تمامًا في الدوري الإماراتي”.

ورغم القرار الأخير الذي أصدره اتحاد كرة القدم بتفعيل اللائحة الخاصة بالقصات الغريبة للاعبين في الدوري والمسابقات الأخرى، من خلال تكليف الحكم الرابع برفع التقارير الخاصة بالقصات الغريبة إلى لجنة الانضباط من خلال لجنة الحكام والأمانة العامة لاتحاد الكرة، إلا أنه لم يتم حتى الآن معاقبة أي لاعب، نظرًا لعدم تلقي اللجنة أي حالات من هذا النوع خلال مباريات الإياب في الدوري.