الوصل الإماراتي يصرف النظر عن ضم خالد باوزير

المصدر: متابعات - إرم نيوز

صرف نادي الوصل الإماراتي النظر عن استعارة خالد باوزير، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، حتى نهاية الموسم الحالي، رغم حصوله خلال الساعات الماضية على موافقة شركة كرة القدم في الوحدة على الإعارة ، وبذلك يستمر اللاعب في صفوف العنابي.

وكانت موافقة الوحدة على إعارة اللاعب جاءت بعد التشاور مع الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أغيري من اجل منح اللاعب الفرصة للعب في المباريات، الفترة المقبلة في ظل عدم مشاركته أساسياً مع الفريق منذ بداية الموسم، بحسب صحيفة “البيان”.

ومن المنتظرأن تعقد شركة كرة القدم بنادي الوحدة اجتماعا مع أغيري عقب مباراة الجزيرة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة المقررة في الـ 4 من يناير المقبل لبحث متطلبات دعم الفريق من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.