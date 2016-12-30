ما هي اللحظة الأصعب للوحدة الإماراتي في 2016 (فيديو)؟

المصدر: إرم نيوز

كشف نادي الوحدة الإماراتي عن اللحظة الأصعب على الإطلاق في مسيرته خلال عام 2016، ونشر في حسابه الرسمي على موقع “تويتر” تغريدة توثق تلك اللحظة التي نجح “العنابي” في اجتيازها.

وغرّد حساب الوحدة: ” في 2016.. واجهنا العديد من اللحظات الصعبة والمربكة.. هذه اللحظة كانت هي الأصعب”.

وذكر النادي الإماراتي أن تلك اللحظة تمثلت في طرد نجمه التشيلي خورخي فالديفيا في الدقيقة 44 من المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي أمام الشباب، ليكمل الفريق الشوط الثاني كاملًا بعشرة لاعبين.

ورغم حالة الطرد المثيرة للجدل نجح الاتحاد في تلك المباراة بالحفاظ على هدفه الوحيد الذي سجله في الدقيقة الأولى، ليتوّج باللقب.

وأرفق الوحدة مع التغريدة مقطع فيديو ظهر فيه فالديفيا بعد المباراة وهو يقسم بأنه لم يستحق الحصول على البطاقة الحمراء.