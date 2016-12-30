وداع بطريقة خاصة من لاعبي الوصل لزميلهم المنتقل للوحدة (صورة)

المصدر: إرم نيوز

ودّع لاعبو الوصل زميلهم الحارس راشد علي بطريقة معبرة ومؤثرة، بعدما تأكد رسميًا انتقاله لنادي الوحدة.

وفاجأ اللاعبون الحارس علي بالتوقيع على قميصه وكتابة كلمات وعبارات تعبّر عن حبهم وتقديرهم له وتمنياتهم بأن يحقق النجاح في محطته الجديدة مع نادي الوحدة.

وكانت الهيئة الاستئنافية، التابعة لهيئة التحكيم الرياضي في اتحاد كرة القدم الإماراتي قضت بأحقية حارس مرمى الوصل راشد علي، الانتقال إلى نادي الوحدة، بعدما وقّع معه أخيرًا عقداً لمدة ثلاث سنوات.

ورفضت الهيئة الاستئناف الذي تقدم به نادي الوصل طاعنًا في القرار الأخير الذي أصدرته لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، القاضي بتنفيذ اللاعب العقد الجديد الموقع بينه وبين نادي الوحدة، لكن الوصل اعترض على ذلك، ورفض الحكم الصادر من اللجنة، بحجة أن اللاعب لا يزال يرتبط بعقد مع النادي.

وألزمت الهيئة نادي الوصل أيضًا بدفع الرسوم الخاصة بالقضية، ومن المقرر أن ينتظم راشد علي غدًا في تدريبات فريقه الجديد.