العين الإماراتي يكشف أسباب ضياع صفقة ديوب

المصدر: إرم نيوز

كشف نادي العين الإماراتي، أسباب فشل صفقة التعاقد مع السنغالي ماخيتي ديوب الذي انتقل للمنافس الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد منافسة بين الناديين.

ونفى محمد عبيد حميد مشرف الفريق عبر حساب النادي على تويتر “ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول تعاقد العين مع اللاعب عبدالله موسى لاعب فريق نادي الجزيرة”.

وقال حماد “أغلب ما يتم تداوله حول مفاوضات العين خلال الفترة الحالية عبارة عن شائعات، هناك اجتهادات يحسبها البعض صائبة بيد أنها غير صحيحة لأنها مبنية على افتراضات”.

“على وسائل الإعلام الالتزام بالدقة والمصداقية في الطرح سعياً لتقديم خدمات مميزة ومبرأة من العيوب والأخطاء”.

“باب الانتقالات ما زال مفتوحاً وهناك مساحات واسعة للشائعات حول مفاوضات النادي الخاصة بتعزيز صفوف الفريق بالعناصر المطلوبة”.

وتابع: “ناقشت اللجنة الفنية للاحتراف المدرب زلاتكو حول احتياجات الفريق في المرحلة القادمة، قبل عرضها على مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، علينا أن ندرك جيداً أن العين لن يتأخر لحظة في الكشف عن أي صفقة لجماهيره عبر قنوات النادي الرسمية ولكن بعد التوصل، لاتفاق جميع الأطراف واكتمال كافة الإجراءات المتعلقة بالتعاقد، طالما أن باب الانتقالات الشتوية ما زال مفتوحاً”.

“عندما يكون الحديث حول خروج اللاعب خالد عبدالرحمن عن النادي يجب أن تكون خلاصة القول “حدث العاقل بما يعقل”.

“اللاعب خالد عبدالرحمن قيمة فنية كبيرة، وأحد أهم لاعبي الدولة بمركز الظهير الأيسر حالياً كما أنه من ركائز الفريق الأساسية”.

“ليس من المنطق في شيء أن يسعى النادي إلى الاستغناء عن خدمات خالد عبدالرحمن، خاصة أنه من أبناء العين المخلصين الذين بمقدورهم العطاء”.

وحول خروج دوغلاس قال حماد: “المؤكد أن الأبعاد التي ترتبط بمثل تلك التقارير تعود بالضرر على الفريق، والحقيقة أن استقدام لاعب أو الاستغناء عن آخر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، ويتوجب عليك معالجة الأمر، ولقد أوضحنا للاعب وجميع زملائه بالفريق أن وجودهم في هذا المكان سببه قناعة النادي بقيمتهم وقدراتهم ومن الطبيعي في عالم الاحتراف أن تسجل لاعباً في موسم ما، قد ينتقل ليخوض التحدي ضدك في مواسم قادمة”.

و”روح العائلة الواحدة قادت العين إلى تحقيق نتائج مشرفة على الصعيدين المحلي والقاري وأسهمت في استمرارية الزعيم على تقديم الأفضل، وروح العائلة الواحدة في النادي تفرض على الجميع من جهاز فني وإداري وحتى اللاعبين والجماهير تأكيد ثقتهم في بعضهم البعض”.

و”نجدد ثقتنا في جميع اللاعبين طالما أنهم ما زالوا ينتمون إلى النادي ويدافعون عن شعار العين”.

وعن صفقة ديوب الذي وقَّع للأهلي قال حماد: “أظهر ديوب رغبته في الانضمام إلى صفوف العين لمعرفته الجيدة بقيمة ومكانة “الزعيم”، حاله من حال أحد أشهر اللاعبين الأجانب بمسابقة الدوري حالياً والذي عرض خدماته على النادي قبل أن يتوجه إلى صفوف نادٍ منافس أخيراً وذلك بعد أن أكتشف أن العين ليس في حاجته”.

وأضاف:”صفقة اللاعب ديوب لم تكتمل مع العين لأن النادي ارتأى بأن هناك بعض التفاصيل التي لا تتسق مع مصالحه، ومفاوضات العين مع أي لاعب ترتكز على أسس واضحة وليست مجرد رغبة في التعاقد لإغلاق باب التساؤلات”.