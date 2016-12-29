عبدالمنعم الهاشمي شخصية العام الرياضية في الإمارات

المصدر: إرم نيوز

اختير عبدالمنعم الهاشمي شخصية العام الرياضية في دولة الإمارات المتحدة، بعد الإنجازات التي حققها على كافة الأصعدة.

ويشغل الهاشمي منصب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، ونائب أول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو بصلاحيات الرئيس.

وكان منتخب الإمارات قد تصدر منافسات البطولة الآسيوية الأولى التي استضافتها مدينة عشق أباد في تركمانستان بـ 8 ميداليات ملونة، بواقع 3 ذهبيات لكل من زايد الكعبي في وزن تحت 94 كغم، ويحيى الحمادي في وزن فوق 94 كغم، وفيصل الكتبي في منافسات الوزن المفتوح، و3 فضيات عن طريق زايد المنصوري وزن 62 كغم، ومحمد القبيسي وزن 77 كغم، وفيصل الكتبي وزن تحت 94 كجم، بالإضافة الى برونزيتين لكل من: طالب الكربي لوزن 69 كغم، ويحيي الحمادي في منافسات الوزن المفتوح.

كما حصل على جائزة أفضل فريق في آسيا لمشاركته بـ 9 لاعبين، إضافة إلى حصده 8 ميداليات وتصدره للجدول العام في المنافسات بحساب عدد الميداليات.