مدرب الوصل يقارن بين الدوري الإماراتي والأرجنتيني

المصدر: أحمد نبيل – إرم نيوز

عقد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب الوصل الإماراتي مقارنة بين اللاعب العربي بصفة عامة والإماراتي بصفة خاصة والأرجنتيني، مؤكدًا نضج اللاعبين الإماراتيين وشعوره بالأمان في الإمارات أكثر من بلاده.

وقال أروابارينا في حوار مع شبكة ESPN التلفزيونية “اللاعب العربي جيد من الناحية الفنية وناضج تكتيكيًا ويفهم التعليمات بشكل سريع مثل الاسفنج والأجواء في الإمارات أكثر أمانًا من الأرجنتين.”

وينافس الوصل على صدارة دوري المحترفين المحلي باحتلاله المركز الثالث برصيد 29 نقطة متأخرًا بفارق الأهداف عن الجزيرة المتصدر الذي خاض مباراة أقل.

وتحدث المدرب الأرجنتيني عن ميزانيات الأندية الإماراتية التي تنفق ببذخ وخص أندية العين والأهلي والجزيرة ووضع فريقه في المركز الخامس أو السادس من حيث الإنفاق على تعاقدات اللاعبين.

وكشف أروابارينا البالغ عمره 41 عامًا عن أن الاستراحة بين الشوطين في الإمارات يزيد مدتها عن باقي المدة الطبيعية في العالم بخمس دقائق مخصصة للصلاة كما أن معظم اللاعبين يجيدون الإنجليزية بدلا من الإسبانية التي يتحدثها معظم دول أمريكا الجنوبية.

ويحقق الوصل نتائج مميزة منذ تولي أروابارينا المسؤولية في يونيو الماضي، وقبل ذلك قاد نادي بوكا جونيورز، وقاده لحصد لقبي الدوري والكأس في الأرجنتين.

ورفض المدرب الأرجنتيني عرضاً لتدريب نادي روزاريو سنترال، الذي أقال مؤخراً المدرب إدواردو كوديت بسبب سوء النتائج في الدوري المحلي.

وتأهل الفريق بقيادة المدرب الأرجنتيني إلى قبل نهائي كأس الخليج العربي ودور الثمانية في كأس رئيس الدولة.