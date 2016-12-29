تعيين التشيكي إيفان هاسيك مدربا لنادي الإمارات

أعلن نادي الإمارات تعاقده رسميا مع المدرب التشيكي إيفان هاسيك لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد قادما من نادي الفجيرة.

وكانت أنباء قد تداولتها بعض الصحف الإماراتية في وقت سابق عن قرب هاسيك من التوقيع على عقود مع نادٍ جديدٍ، ليصبح نادي الإمارات هو الفريق الإماراتي الثالث الذي يدربه منذ قدومه في 2007 ليدرب الأهلي.

ويملك التشيكي باعًا طويلًا في مسيرته التدريبية، إضافة إلى معرفته بالدوري الإماراتي من واقع تجربة حيث درب الأهلي وحصد لقب الدوري وكأس السوبر، وانتقل إلى نادي الفجيرة، لينتهي به المطاف في نادي الإمارات الذي يصارع على البقاء في دوري المحترفين الإماراتي.