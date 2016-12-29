محترف الوصل الإماراتي: لدي عروض من السعودية والصين

المصدر: متابعات - إرم نيوز

كشف نجم فريق الوصل الإماراتي، البرازيلي فابيو ليما، عن تلقيه عروضًا من أندية في الصين والسعودية، وأخرى محلية ترغب في التعاقد معه، لكنه شدد على أنه “ينتظر العرض الجيد له، ولنادي الوصل”.

وأوضح ليما أنه في حواره لصحيفة “الإمارات اليوم”: بصراحة لا أعرف ما إذا كنت سأستمر مع الوصل في العام المقبل أم لا، فترة الانتقالات انطلقت ووصلني عدد من العروض، وتحدثت مع إدارة النادي، لكنهم أخبروني برغبتهم في بقائي معهم”.

وأضاف: “سأضع كل العروض التي أتلقاها، بالنسبة لفترة الانتقالات الشتوية الحالية، على طاولة النادي، وأنه لا يمكن أن أقدم على أمر دون موافقة الوصل، بجانب أنني سعيد باللعب للفهود، وبالمستوى الذي أقدمه مع زملائي في نصف موسم مميز مع الإمبراطور”.

وتابع: “عقدي مستمر مع الفريق لمدة 3 سنوات، أنا أحب هذا المكان، الجميع يساعدني في تقديم أفضل مستوى، أرغب في الاستقرار هنا، لكنني كما قلت لك سأنتظر العروض”.

وأشار، إلى صعوبة تحقيق لقب دوري الخليج العربي، بوجود أندية منافسة ومرشحة بقوة، لكنه قال إنه “حال نجح الوصل في ذلك، فسيكون من الأمور المميزة جدًا بالنسبة له، وفي مسيرته مع الفريق”.