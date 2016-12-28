ماذا تعني “الحوكمة” التي يرغب اتحاد الكرة الإماراتي في تطبيقها؟

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

أكد المشاركون في مؤتمر دبي الرياضي العالمي، في نسخته الحادية عشرة، ضرورة البدء بتطبيق (الحوكمة الرياضية) في عالم كرة القدم، لحمايتها من الفساد وتطويرها في المستقبل.

وقال المشاركون في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي يقام تحت رعاية ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، إن كرة القدم باتت صناعة عالمية تجذب الملايين حول العالم بالشكل الذي يحتم عليها تمكين الحوكمة الإدارية والمالية والفنية في جميع مرافقها.

تعريف كلمة الحوكمة باختصار من الدكتور زياد الكحلوت ضيف #أبوظبي_اليوم#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/8UsFqG2zGJ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28, 2016

وتم مناقشة حوكمة كرة القدم خلال المؤتمر بمشاركة نخبة من قيادات وصانعي القرار في الاتحادات الدولية والقارية والوطنية والأندية والمؤسسات الكروية وكبار نجوم اللعب والتدريب والتحكيم.

وافتتح المؤتمر بورشة عمل القيادة والإدارة التي تناولت أهمية تطبيق الحوكمة في نجاح الأندية المحترفة التي تحدث فيها أمبرتو غانديني المدير العام لنادي روما الإيطالي وداريوز ميودوسكي مالك نادي ليغيا وارسو البولندي.

ما هي الحوكمة؟

لكن مصطلح الحوكمة ما زال غامضا بالنسبة للكثيرين في العالم العربي خاصة في مجال الرياضة، ولكن من بين التعريفات الكثيرة للحوكمة إنها “مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التى تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشركة أو المؤسسة (النادي أو الاتحاد الرياضي) وبذلك فإن الحوكمة تعنى تطبيق النظام أي وجود نظم يعمل على التحكم في العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسؤول والمسؤوليات لمكافحة الفساد”.

الكحلوت يشرح طريقة تطبيق الحوكمة

ولمزيد من توضيح سبل تحقيق الحوكمة في كرة القدم ، أوضح الدكتور زياد الكحلوت خبير الحوكمة ومستشار الجودة والتميز روشتة مختصرة لتحقيق الحوكمة التي تسعى البلاد لتطبيقها في كرة القدم.

وقال الدكتور الكحلوت خلال لقاء مع قناة أبوظبي الرياضية إنه متفائل بتحقيق الحوكمة في الإمارات نظرا لأنها دولة تملك الإدارة والإرادة.

وتابع الكحلوت “أنا متفائل بتحقيق الحوكمة لأننا نملك كلمتين متشابهتين في حروفهما ومتكاملتين في الوقت ذاته هما الإدارة والإرادة رغم أن الطريق ما زال أمامنا طويلا لكن نستطيع تحقيقه.”

وأضاف ” الإمارات متقدمة في مكافحة الفساد ونحظى بمركز متقدم للغاية في الشفافية بين دول العالم ونستطيع من ذلك تحقيق أعلى درجات الحوكمة.”