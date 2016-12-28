هدف الأهلي والزمالك ينتقل إلى بني ياس الإماراتي

المصدر: متابعات - إرم نيوز

أصبح مهاجم الاتحاد السكندري كاسونغو كاتونغو، على أعتاب الانتقال إلى نادي بني ياس الإماراتي مقابل 600 ألف دولار على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ووافق المهاجم الكونغولي على شروط انتقاله إلى النادي الإماراتي، بينما تم الاتفاق على حصول نادي الاتحاد السكندري على 600 ألف دولار في الستة أشهر المقبلة، فيما سيحصل الاتحاد على مليون و250 ألف دولار في حالة الاتفاق على انتقال كاسونغو بشكل نهائي في نهاية الموسم، حيث سيتضمن التعاقد شرط أولوية البيع للنادي الإماراتي.

وقالت مصادر داخل نادي الاتحاد السكندري إن صفقة كاسونغو تتضمن -أيضا- إقامة معسكر لنادي الاتحاد السكندري في الإمارات.