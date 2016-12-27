كابوس فاندرلي يهدد النصر الإماراتي بعد شكوى نادي دبي

المصدر: إرم نيوز

أعلن خليفة حميدان نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الإماراتي عن تقديم شكوى ضد اتحاد الكرة، في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بعد تسجيلهم للاعب النصر فاندرلي دوس سانتوس، لاعب النصر.

وقاد فاندرلي، فريقه للفوز على دبي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين بدور الـ16 من كأس رئيس الدولة الإماراتي، اليوم الثلاثاء، وهي أول مباراة يخوضها المهاجم البرازيلي بعد العودة إلى الفريق عقب الجدل الذي أُثير حول جنسيته في الفترة الأخيرة، وتسبب في إيقافه من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وخروجه مؤقتا من قائمة الفريق.

وقال حميدان في مداخلة هاتفية لقناة “دبي” الرياضية: “لدينا تحفظ على مشاركة فاندرلي مع النصر، وقضيتنا ستكون مع اتحاد الكرة لأنه يتحمل مسؤولية تسجيله”.

وكان الاتحاد الآسيوي قرر تغريم النصر ماليًا وتخسيره في ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام الجيش القطري، وذلك بداعي تزوير جنسية إندونيسية لفاندرلي حتى يتمكن النادي من قيده ضمن الثلاثي الآسيوي، بجانب إيقاف اللاعب مدة 60 يوما.

وكان من المقرر أن يعود فاندرلي (28 عامًا) إلى القائمة المحلية للنصر في يناير المقبل كلاعب أجنبي بدلا من الفرنسي جريس كيمبو، إلا أن إصابة المغربي عبد العزيز برادة اضطرت إدارة النادي لقيد فاندرلي بدلًا منه، ليتمكن من المشاركة في مباراة دبي.